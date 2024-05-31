Туменов: «Махачев досрочно победит Порье»

Известный российский боец MMA Альберт Туменов заявил, что Ислам Махачев на турнире UFC 302 победит Дастина Порье.

«Я думаю, что Ислам будет прессинговать, прижимать к сетке. Он будет пытаться валить и измотать Порье. Предположу, что Ислам первые два раунда будет изматывать Порье, а в четвертом может его задушить или забить техническим нокаутом. Хотя, в стойке Дастин тоже очень опасен. Поэтому Ислам будет стараться избегать ударки и больше бороться. Дастин может дожить до решения судей, он очень сильный боец. Но годы берут свое и Ислам может досрочить», — сказал Туменов LiveResult.ru.

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня в Ньюарке (США) и станет главным событием турнира UFC 302.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.