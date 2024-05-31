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Сегодня, 16:58

Виктор Немков проведет поединок против экс-бойца UFC Гамзатова на турнире «Наше Дело 84»

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Российский боец Виктор Немков подерется с экс-бойцом UFC Шамилем Гамзатовым на турнире «Наше Дело 84» в Санкт-Петербурге. Это будет титульный поединок.

Бой пройдет по профессиональным правилам ММА пять раундов по пять минут.

В своем последнем поединке на турнире «Наше Дело» 83 Немков техническим нокаутом одолел чемпиона казахстанской лиги «Naiza FC» Хусейна Адамова. На счету россиянина 33 победа, восемь поражений и одна ничья.

У Гамзатова 14 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах.

Турнир бойцовской лиги «Наше Дело 84» пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге на КСК «Арене».

Вадим Немков
Шамиль Гамзатов
ММА
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