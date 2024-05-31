Романов — о бое с Алмейдой: «Планирую его разобрать сначала в стойке»

Молдавский боец UFC Александр Романов, выступающий в тяжелом весе, прокомментировал предстоящий поединок с Жаилтоном Алмейдой.

«Везде готов с ним драться. Планирую его разобрать сначала в стойке, а потом сделать с ним то же самое на канвасе. Он интересный и позитивный персонаж, любит попрессинговать, но я тоже люблю прессинговать. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Романов Metaratings.ru.

Романов и Алмейда подерутся проведет очередной поединок в тяжелом на турнире UFC 302, который пройдет с 1 на 2 июня.