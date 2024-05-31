Шлеменко: «Миллендер настроен четко. Думал, кинется на меня»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от прошедшей дуэли взглядов на турнире SFC 10.

«Вчера с Миллендером не пообщались, он сейчас ко мне подошел, — сказал Шлеменко «СЭ». — Сказал, что пощады не будет мне в октагоне. Поэтому настроен он четко. Интересная получилась же дуэль взглядов! Я думал, он кинется даже! Честно, был чуть-чуть напряжен я. Ответить? Конечно, был готов. У нас тут два парня было здоровых, они были готовы, проинструктированы. Поэтому ему не удалось бы ничего сделать».

Турнир SFC 10 состоится 1 июня в Омске, в главном событии Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.