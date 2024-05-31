Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 21:50

Шлеменко: «Миллендер настроен четко. Думал, кинется на меня»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от прошедшей дуэли взглядов на турнире SFC 10.

«Вчера с Миллендером не пообщались, он сейчас ко мне подошел, — сказал Шлеменко «СЭ». — Сказал, что пощады не будет мне в октагоне. Поэтому настроен он четко. Интересная получилась же дуэль взглядов! Я думал, он кинется даже! Честно, был чуть-чуть напряжен я. Ответить? Конечно, был готов. У нас тут два парня было здоровых, они были готовы, проинструктированы. Поэтому ему не удалось бы ничего сделать».

Турнир SFC 10 состоится 1 июня в Омске, в главном событии Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.

Александр Шлеменко
Кертис Миллендер
2
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Фонд Джорджа Клуни намерен добиваться ордера на арест журналистов РФ
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Прощай, няня: какой мы запомним Анастасию Заворотнюк
Дочь Заворотнюк поделилась архивным видео с актрисой
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко: «Оруэлл провидцем оказался. «Скотный двор» сейчас как никогда актуален»

Шлеменко: «Песни Круга — душевные. «Золотые купола», «Кольщик» — это классика»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости