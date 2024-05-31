Российский боец Ислам Махачев подерется с Дастином Порье из США в турнире по смешанным единоборствам UFC 302 в ночь на 2 июня. Вечер ММА пройдет на арене Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси (США). Основной кард стартует в 05.00 по московскому времени. Махачев и Порье выйдут в октагон не ранее 07.00 мск.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция UFC 302. Трансляцию поединков в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ».

Свой предыдущий бой дагестанец провел осенью 2023 года. Это было на UFC 294, где Махачев победил нокаутом австралийца Александра Волкановски.

Американский боец в своем последнем поединке весной 2024-го на UFC 299 нокаутировал Бенуа Сен-Дени.

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