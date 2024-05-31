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Романов: «Когда был зеленым и молодым, придерживался законов улиц»

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Тринадцатый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Романов прокомментировал участие в уличных конфликтах в 90-е.

«В 90-х и ранних нулевых у кого не случалось на улицах конфликтов? Это вполне естественно, тем более в странах СНГ это было нормой уличных законов. Все между собой дрались и что-то выясняли — кто район не поделил, кто школу не поделил. Когда-то давно, когда был зеленым и молодым, придерживался законов улиц, но сейчас для меня главный закон — это закон божий. Для меня это самое главное в жизни», — сказал Романов Metaratings.ru.

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов проведет очередной поединок в ночь с 1 на 2 июня в турнире UFC 302. Его соперником станет бразилец Жаилтон Алмейда. В главном бою вечера Ислам Махачев встретится с Дастином Порье.

Источник: Metaratings.ru
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