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Сегодня, 14:51

Вартанян считает, что после боя с Исмагуловым стал более популярен

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Российский боец ММА Эдуард Вартанян не согласился с вице-президентом АСА Асланбеком Бадаевым, что его цена по сравнению с прошлым годом упала.

«Количество просмотров на YouTube говорит об обратном. Моя аудитория никуда не делась, а после победы над Дамиром Исмагуловым по К-1, притом что он базовый боксер, она только выросла. Судя по предложениям, спрос на меня высок, но я занимаюсь своими делами, развиваю различные проекты, в частности в сельском хозяйстве и агробизнесе. Пока я сконцентрирован на себе», — сказал Вартанян Metaratings.ru.

В марте 2023 на турнире «Нашего дела» 32-летний боец победил Дамира Исмагулова в поединке по правилам К-1.

Источник: Metaratings.ru
Дамир Исмагулов
Эдуард Вартанян
ММА
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