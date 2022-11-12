Ислам Махачев объяснил, почему не стал бы отдавать своего сына в ММА

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, почему не хотел бы отдавать своего ребенка в смешанные единоборства.

«Сейчас все думают своих детей сделать бойцами в ММА, у нас в республике очень популярны ММА, даже на трибунах здесь я знаю много детей, кто занимается ММА, — сказал Махачев на встрече в Махачкале. — Но это нелегкий вид спорта, не в плане, что вас будут выигрывать, бить. Не в этом плане. Очень тяжело этим видом спорта пробиться и вообще заработать на жизнь.

Очень много бойцов, высокая конкуренция и мало организаций, где можно подраться, я бы своего сына не хотел бы отдавать в ММА, потому что надо пройти очень тяжелое испытание, чтобы выйти на такой уровень, где ты сможешь обеспечивать свою семью. Есть очень много олимпийских спортов, где ребенок может выиграть чемпионат Дагестана, чемпионат России и уже сборная будет тебя обеспечивать, ты сможешь что-то заработать. Поэтому в первую очередь надо отдать своего ребенка на олимпийский вид спорта. Борьба, дзюдо, у нас очень хорошие тренеры".

22 октября Махачев задушил Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.