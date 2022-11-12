Федор Емельяненко: «Немкову нужно доказать, что он боец номер один»

Российский боец, президент Союза ММА России Федор Емельяненко поделился ожиданиями от повторного боя Вадима Немкова против американца Кори Андерсона.

«Психологическое преимущество на стороне Вадима. Ему нужно доказать, что он боец номер один на данный момент. В ходе первого поединка мы были заложниками ситуации. Бой переносился, а Вадим был на больших нагрузках, и этот период вынужденно затянулся. К настоящему моменту он сделал несколько операций, привел себя в порядок, — цитирует «Спорт День за Днем» Емельяненко. — Сейчас Вадим чувствует себя замечательно, и я надеюсь, что выступит соответствующим образом. Бой состоится в США, и часть подготовки нам удалось провести в США. Мне как тренеру и другу Вадима хочется, чтобы он закончил бой досрочно в свою пользу. Вообще, любой спортсмен хочет побеждать досрочно».

На счету 30-летнего Немкова 14 побед и два поражения, у 32-летнего Андерсона 18 побед при пяти поражениях.

Немков и Андерсон повторно подерутся на турнире Bellator 288, который состоится в ночь на 19 ноября в Чикаго (США). Их первый поединок был признан несостоявшимся из-за неумышленного столкновения головами.