Гончаров считает, что Копылов на опыте разберет Алмейду

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров выразил уверенность в победе россиянина Романа Копылова над бразильцем Сезаром Алмейдой.

«Копылов фаворит. У него хорошая база рукопашного боя. Он быстрый и неудобный для своих оппонентов. Алмейда — ударник, кикбоксер и нокаутер. Но у него мало боев в профессиональных ММА. Поэтому Копылов на опыте разберет Алмейду. Может даже перевести в партер и доминировать. Верю в победу Романа», — сказал Гончаров Metaratings.ru.

33-летний Копылов проиграл прошлый бой, выйдя на него на коротком уведомлении. Алмейда имеет в активе только пять боев и пять побед. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 302, который пройдет 1-2 июня. Главным событием вечера станет поединок Ислама Махачева и Дастина Порье.