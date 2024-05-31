Шлеменко: «Оруэлл провидцем оказался. «Скотный двор» сейчас как никогда актуален»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о творчестве писателя Джорджа Оруэлла.

— Роману Джорджа Оруэлла «1984» в этом году исполнится 75 лет. Вы его читали?

— Честно, этот не знаю, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я знаю «Скотный двор», читал, мне очень понравился. И сейчас как никогда он актуален, всем советую. Я смотрел одних людей на YouTube, они как раз обсуждали... Он [Оруэлл] таким провидцем оказался. Согласись: многие вещи как будто предсказал. Тот же «Скотный двор» — посмотри, как было раньше и как сейчас. Прямо многое описывает, особенно за границей. Демократия так называемая.

— В какой стране сейчас положение вещей такое, как в этом романе описывается?

— Да во многих странах. Почти во всех странах, где есть демократия так называемая.

1 июня в Омске состоится турнир SFC 10, в главном событии которого Александр Шлеменко проведет поединок с Кертисом Миллендером, в со-главном бою Алексей Олейник встретится с Винисиусом Морейрой.