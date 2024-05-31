Махачев допущен UFC до боя с Порье: «Никаких проблем со здоровьем не выявлено»

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев готов выйти на титульный поединок против американца Дастина Порье.

«Махачев допущен до боя. Никаких проблем со здоровьем не выявлено», — сообщает ТАСС, ссылаясь на медицинский персонал промоушена.

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.