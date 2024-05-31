Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:31

Махачев допущен UFC до боя с Порье: «Никаких проблем со здоровьем не выявлено»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев готов выйти на титульный поединок против американца Дастина Порье.

«Махачев допущен до боя. Никаких проблем со здоровьем не выявлено», — сообщает ТАСС, ссылаясь на медицинский персонал промоушена.

Поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь с 1 по 2 июня.

В своей карьере 32-летний россиянин одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. На счету 35-летнего американца 30 побед и 8 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: ТАСС
Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бывший игрок «Зенита» и «Локомотива-Кубань» Гордон погиб в автокатастрофе
Махачев и Порье устроили перепалку во время битвы взглядов перед UFC 302
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: дата и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Копылов заявил, что Вахитову нужно еще немного подтянуть борьбу
UFC 302 Ислам Махачев — Дастин Порье, основная информация: дата и кард боев, прогнозы и где смотреть трансляцию
«В России вы ищете помощи у родителей. В Америке мы ищем помощи у наших жен». Интервью с первым тренером Порье
Махачев и Порье за день до боя UFC 302: оба уложились в вес. Что они устроят на финальной дуэли взглядов? Онлайн-трансляция
Туменов: «Махачев досрочно победит Порье»
Ислам Махачев и Дастин Порье показали одинаковый вес перед поединком на турнире UFC 302
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гончаров считает, что Копылов на опыте разберет Алмейду

Копылов заявил, что Вахитову нужно еще немного подтянуть борьбу

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости