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Копылов: «Со своим стилем и силой Хабиб мог бы конкурировать в среднем весе UFC»

Владислав Корегин
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов ответил на вопрос о возможных перспективах бывшего чемпионам UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова стать чемпионом в среднем дивизионе.

«Не приходилось бороться с Хабибом. Все говорят, что он намного сильнее статистических легковесов. Он одарен какой-то силой, которая не присуща легковесу. Как ни крути, борьба увеличивает твои шансы стать чемпионом UFC. Думаю, что Нурмагомедов со своим стилем и силой мог бы конкурировать в среднем весе», цитирует Копылова MMA.Metaratings.ru.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы в поединке с американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. На счету 35-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Роман Копылов
Хабиб Нурмагомедов
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