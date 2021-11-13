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Сайборг вызвала на бой чемпионку PFL Харрисон после победы над Каваной

14:51
Крис Сайборг. Фото Instagram
Крис Сайборг. Фото Instagram

Чемпионка Bellator в женском полулегком весе Крис Сайборг бросила вызов обладательнице титула PFL в легком весе Кайле Харрисон после победы над Шинейд Каваной на Bellator 271.

«Кайла, спасибо, что пришла на это мероприятие. Ценю твое присутствие. Если однажды ты захочешь подраться со мной, это будет отличный бой, но сначала Али Абдель-Азиз [менеджер Харрисон] должен поговорить с промоутерами», — сказала Сайборг после победы.

Сайборг победила нокаутом в первом раунде. Теперь на ее счету 25 побед и 2 поражение, а еще один бой, признанный несостоявшимся. У Харрисон 12 побед в 12-ти поединках.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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