Федор Емельяненко: «Надеюсь, мне сделают реванш с Бейдером»

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» выразил надежду, что он проведет реванш с чемпином Bellator в тяжелом весе Райном Бейдером. 6 апреля Бейдер защитил титул, победив единогласным решением судей Чейка Конго.

— Как вам бой Райана Бейдера и Чейка Конго?

— Райан отработал в своей манере. Уверенно набирал очки. Если соперник не закатывает ему бой или не может ему противостоять, то все бои Бейдера похожи. Райан не выделяется ударной техникой, но у него есть поставленный удар, который он бьет с определенной дистанции, с определенной корявостью. Чтобы он там ломал или душил — такого нет. Можно было предположить, что этот бой будет именно таким.

— Рады, что Бейдер выиграл?

— Да, я рад. Надеюсь, что мне сделают реванш с ним.

— Есть ли уже разговоры, чтобы у вас был бой за титул с Бейдером?

— Мы разговаривали со Скоттом Кокером. Но пока он сказал: «Давай дождемся завершения этого поединка [между Бейдером и Конго], потому что он уже назначен». Хотя мы и до этого обсуждали реванш. Надеюсь, что Скотт согласится дать мне последний бой за звание чемпиона. К тому же рейтинг Bellator позволяет. Думаю, будет ожидаемый бой.

— Этот бой точно будет последним в вашей карьере?

— Честно сказать, я пока в себе силы чувствую. Но не такие, как раньше. Вижу, как в моих молодых ребятах пышет молодость. Где-то им не хватает техники, знаний и еще чего-то, но они перекрывают это своим напором. С другой стороны, у меня есть опыт, скорость, выносливость не подводит. Травмы, правда, лезут, еще есть кое-какие пробелы. Я думаю их устранить.

Первый бой между Емельяненко и Бейдером состоялся в январе 2019 года, это был финал Гран-при Bellator в тяжелом весе. Американец победил нокаутом в первом раунде.