Федор Емельяненко: «Шлеменко затронул тему, которой не владеет. Либо у человека совести нет. Наверное, второе ближе»

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко в интервью «СЭ» прокомментировал перепалку в сети с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко.

Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России, выразив недовольство работой президента Союза Радмира Габдуллина. Шлеменко заявил, что Емельяненко вынес сор из избы. Федор в ответ назвал его блогером.

— Вы решили отреагировать на высказывания Александра Шлеменко. С чем это было связано? Непривычно видеть вашу реакцию на чьи-то слова.

— Александр затронул тему, которой не владеет. Либо у человека просто нет совести совсем. Как показывает его ответ — наверное, второе ближе. Потому что я в СМИ не выливал информацию. Озвучивал только перед членами президиума. К тому же Радмиру эта информация поступила заранее. Я написал заявление, он его не озвучил. Потом кто-то выставил эту информацию в СМИ. Радмир начал говорить, что для него это первоапрельская шутка, что он не знал об этом. Хотя ему положили мое заявление на стол 28 марта — и он его подписал. Человек (Габдуллин. — Прим. «СЭ») называет меня братом, божится, Бога в свидетели себе берет... Но он лжет, просто лжет.

Я хотел, чтобы эта информация осталась внутри Союза. Ну, если уж она просочилась в СМИ — ладно. А они тут же начали ее комментировать, защищаться, переворачивать все с ног на голову, в свою пользу — что это я ее якобы вылил (информацию в СМИ. — Прим. «СЭ»). Хотя я не нападал. Они начали на этом очки набирать, популярность. Этим, соответственно, вводят людей в заблуждение. Я же только объяснил: «Я не выливал эту информацию в СМИ, это делаете вы». Человек, имеющий дар рассуждения, сопоставит факты, посмотрит, почитает, что произошло, и поймет кто есть кто, кто чем занимается.

— Вы сказали Metaratings: «У Александра Шлеменко есть свое отношение ко мне». Что вы имели в виду? Если руководствоваться его комментариями в СМИ — по вашим боям и прочему, — они были уважительными. На мой взгляд, во всяком случае.

— Думаю, Александр Шлеменко знает, когда сказать уважительно, а когда — неуважительно. Просто надо почитать все его комментарии. Но мне неприятно, когда Александр начинает поливать Анатолия Токова, который победил его в честном поединке. А Александр говорит: «Ожидал от него большего». Начинает его просто поносить. Ну не можешь ты смириться со своим поражением — не выливай это... Не ставь себя блогером беспринципным. Не знаю, как это назвать даже... Толик победил его в Америке, ничего предвзятого там не было. Судьи были даже не беллаторовские, а атлетической комиссии. Если почитать [комментарии Шлеменко] - нет-нет да покусывает моих ребят. Мне это неприятно. Мы с моей командой, каждый раз переживали за него и его ребят — за Корешкова Андрюху, за Сарнавского Саню. Переживали за них как за своих, как за друзей по команде. А с той стороны все какие-то обсуждения да осуждения, все какой-то негатив. Будто мы что-то плохое делаем — денег заняли и не отдали.