Артур Бетербиев стал обозначаться не как российский, а как канадский боксер

Чемпионом IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0) отныне числится как боксер из Канады, а не из России на портале статистики официальных боев BoxRec.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум говорил, что Бетербиев является законным жителем Канады, у него есть канадский паспорт и он не имеет никакого отношения к России. «Бетербиев — канадец», — подчеркивал Арум в интервью изданию BoxingScene.

Следующий бой Бетербиев проведет против чемпиона WBO Джо Смита-младшего (28-3) 18 июня в Медисон-сквер-гарден, Нью-Йорк, США.