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Сегодня, 12:05

Адесанья обратился к Перейре: «Ты выиграл битву, но не войну»

Адесанья обратился к Перейре после поражения техническим нокаутом
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья (23-2) поздравил Алекса Перейру (7-1) с победой, но подчеркнул, что они еще встретятся в октагоне.

«Я обожаю эту игру!!! Атака титанов захватывает меня, — написал нигериец в Twitter. — Еще одна глава за «Поатаном». Ты вновь выиграл битву, но война далека от завершения! Теперь охотник — это добыча. Игра еще на завершена».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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