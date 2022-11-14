Адесанья обратился к Перейре: «Ты выиграл битву, но не войну»

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья (23-2) поздравил Алекса Перейру (7-1) с победой, но подчеркнул, что они еще встретятся в октагоне.

«Я обожаю эту игру!!! Атака титанов захватывает меня, — написал нигериец в Twitter. — Еще одна глава за «Поатаном». Ты вновь выиграл битву, но война далека от завершения! Теперь охотник — это добыча. Игра еще на завершена».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.