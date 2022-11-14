Анатолий Сульянов ответил Федору Емельяненко по поводу запрета поп-ММА

Глава Hardcore FC Анатолий Сульянов ответил на заявление президента Союза ММА России Федора Емельяненко о том, что поп-ММА нужно запретить.

«В чем-то я с Федором согласен, в чем-то нет, — сказал Сульянов в интервью YouTube-каналу HardNews. — Во-первых, Федору, наверное, нужно немного глубже посмотреть на картину реалий YouTube-промоушенов, которые существуют на рынке. И я бы все-таки отделил одно от другого. Я уверен, что если бы Федор присутствовал на съемках Hardcore MMA, то он бы сильно изменил свой взгляд на происходящее в YouTube-промоушенах.

И все-таки нужно не забывать, что это уже колоссальная индустрия, создающая колоссальное количество рабочих мест, возможностей для тех же бывших бойцов из М-1, Bellator, UFC, ACA, Fight Nights, профлиг. Федору, я считаю, нужно идти по пути не «Запретить», а как это сделал, например, Умар Назарович Кремлев с кулачными боями, — пойти по пути «Возглавить», по пути наставничества. Ведь когда Федерация бокса возвела кулачные бои в ранг официального вида спорта, мы встречались и с Умаром Кремлевым, общались 1,5-2 часа, он дал все назидания в части того, как должны проходить соревнования.

Федерация бокса судит все соревнования. Да, они без шума, без толкотни, но по крайней мере мы пытаемся это как-то упорядочить.

Некий общественный совет, диалог с Союзом ММА — это намного более правильный вектор общения, нежели путь законодательного запретительства. Поэтому контролировать — да, запрещать — нет. Но я думаю, что Федор в этом разберется. Он человек мудрый, знаю его давно, с ним общий язык достаточно легко найти».

Поп-ММА — это смешанные единоборства и кулачные бои, которые публикуются на интернет-платформах. Часто в поп-ММА выступают непрофессиональные бойцы. Известными поп-ММА-промоушенами в России являются Hardcore FC, «Наше дело», Arena и Hype Fighting Championship.