Федор Емельяненко хочет провести последний бой в январе 2023 года

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) сообщил, что его последний бой в карьере может пройти в начале следующего года.

«Мне еще предстоит один бой, последний бой, — приводит слова Емельяненко ТАСС. — Скорее всего, посмотрим. Он пройдет в январе следующего года». При этом журналист Игорь Лазорин в своем Telegram утверждает, что соперником Емельяненко может стать Райан Бейдер (30-7).

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.