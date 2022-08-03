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Сегодня, 15:05

Федор Емельяненко хочет провести последний бой в январе 2023 года

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) сообщил, что его последний бой в карьере может пройти в начале следующего года.

«Мне еще предстоит один бой, последний бой, — приводит слова Емельяненко ТАСС. — Скорее всего, посмотрим. Он пройдет в январе следующего года». При этом журналист Игорь Лазорин в своем Telegram утверждает, что соперником Емельяненко может стать Райан Бейдер (30-7).

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/15383651
Федор Емельяненко
ММА
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