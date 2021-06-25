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Джиган сообщил, что его бой с Емельяненко состоится 4 ноября

20:38
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Емельяненко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Рэпер Джиган назвал дату своего поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко.

«Бой состоится 4 ноября. По правилам бокса. Кто будет организатором, пока неизвестно», — сказал Джиган журналистам.

14 марта менеджер Александра Емельяненко, Азамат Бостанов сообщил, что боец подерется с Джиганом по правилам бокса. Сегодня, 25 июня Емельяненко сообщил, что вернулся к тренировкам.

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