Ломаченко объяснил выбор в соперники японца Накатани

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объяснил выбор в соперники японца Масаеши Накатани тем, что он хочет сравнить, как сможет справиться с боксером, давшим трудный бой Теофимо Лопесу, который победил украинца в октябре прошлого года.

Также Ломаченко подтвердил, что реванш с американцем остается его главной целью, но в случае его отказа, украинец готов к поединку с Дэвином Хэйни или любым топом.

«Я не уверен, будет ли Лопес снова драться со мной. Это зависит не от меня. Конечно, я хочу реванша. Мои фанаты знают, что я этого очень хочу. Но прежде всего это вопрос к его команде и Бобу Аруму. Хочу показать с Накатани не то, что не смог сделать Лопес, а доказать самому себе, как я буду выглядеть с человеком, с которым боксировал он, сделать сравнение для себя», — сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fight Disciples.

Украинец отметил, что помимо варианта поединка против Хэйни он готов рассматривать любого соперника.

«Если Лопес откажется, то я буду готов боксировать с Хэйни. Мы уже вели эти переговоры, но пока они ни к чему не пришли. Давайте я сейчас проведу поединок, после чего мы поймем, кто свободен и может драться. Вы должны понимать, что здесь вопрос в телевизионных сетях, и как они смогут это организовать. У меня нет вопросов, с кем боксировать. С кем договорятся — хорошо. Я всегда был открыт для всех. Я никогда не прятался от топовых боксеров», — подытожил боксер.

Поединок Ломаченко — Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. Это будет первый бой 33-летнего украинца после поражения от Теофимо Лопеса в октябре 2020 года.