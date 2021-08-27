Дайнеко и Хэмилтон подерутся на EFC 40

Промоушен экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова объявил соперников в главном бою турнира EFC 40. В нем встретятся российский тяжеловес Владимир Дайнеко и американский боец Энтони Хэмилтон. Шоу пройдет 4 сетября в Альметьевске (Татарстан).

31-летний Дайнеко имеет рекорд 12-5. В его активе только одна победа решением судей, все остальные 11 побед были досрочными. В EFC он выступал на 21, 31 и 36 ивентах. В мае 2021 года он нокаутировал Леонида Тимошенко в первом раунде.

41-летний Хэмилтон выступает с 2010 года. В его активе три победы в сильнейшей лиге мира UFC, куда Энтони подписали в 2014 году. У него 10 финишей и восемь побед решением судей. К бою с Дайнеко он подошел на серии из трех побед. Предыдущий бой провел в феврале 2019 года против Джареда Торгесона.