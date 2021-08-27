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Лобов и Холохан проведут бой в инвалидных креслах

02:24
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Российско-ирландский боец Артем Лобов примет участие в благотворительном вечере, который состоится 11 сентября. Все доходы будут перечислены в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.

Он проведет поединок с экс-бойцом UFC Пэдди Холоханом. Особенностью боя станет то, что оба бойца будут в инвалидных креслах.

Благотворительный турнир организовал ирландский комик Стиво Тимоти, который в главном бою вечера встретится с боксером-олимпийцем Пэдди Барнсом.

Напомним, в конце июля Лобов объявил о завершении карьеры. 34-летний спортсмен провел 30 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Затем он стал выступать в промоушене по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC, одержав две победы и потерпев одно поражение.

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Евгений Козинов все материалы автора

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