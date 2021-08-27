Лобов и Холохан проведут бой в инвалидных креслах

Российско-ирландский боец Артем Лобов примет участие в благотворительном вечере, который состоится 11 сентября. Все доходы будут перечислены в Ирландскую ассоциацию инвалидов-колясочников.

Он проведет поединок с экс-бойцом UFC Пэдди Холоханом. Особенностью боя станет то, что оба бойца будут в инвалидных креслах.

Благотворительный турнир организовал ирландский комик Стиво Тимоти, который в главном бою вечера встретится с боксером-олимпийцем Пэдди Барнсом.

A late addition to the card but my god what an addition!

And these two legends will hop into wheelchairs for the bout to not only show solidarity but also raise funds ?



Please donate here if you can:https://t.co/lDMJxs1MvE pic.twitter.com/kPJ5SZYdvW — Sir Stevo Timothy (@SirStevoTimothy) August 24, 2021

Напомним, в конце июля Лобов объявил о завершении карьеры. 34-летний спортсмен провел 30 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Затем он стал выступать в промоушене по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC, одержав две победы и потерпев одно поражение.