Известный адвокат Сергей Жорин в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление актера Никиты Джигурды, который вызвал его на бой.

«Я удивляюсь тому факту, что СМИ тиражируют постоянные вызовы не очень здорового человека. Джигурда как психически, так и физически нездоров. Возможно, это связанное с его богатым опытом употреблением наркотиков. Около пяти лет назад, когда я вел его бракоразводный процесс, представляя интересы Анисиной, он приревновал меня к Марине и всячески провоцировал. Хочу подчеркнуть, что Джигурда никогда не был моим клиентом. Далее Никита внезапно сам написал на меня заявление в полицию, где заявил, что находится в предынсультном состоянии, что я его якобы избил. Это, конечно, ложь. К слову, Марина Анисина осталась довольна моей работой адвоката.

Все его вызовы выглядят не столько смешно, сколько грустно. Как-то, возвращаясь из Венеции, я случайно встретил его на паспортном контроле и поинтересовался причиной его резких высказываний. Он как ни в чем небывало постарался приобнять меня и дружеским мурчащим голосом заявил: «Ну что ты, Серёжа, я уважаю тебя, ты же защищал Александра Пороховщикова...» Словом, все это выглядело отвратительно. На публике он говорит одно, а в лицо совсем другое.

Мне видится, что я не очень гармонично буду смотреться в этом фрик-шоу с его участием. Лучше пусть вызывает себе подобных, валяется в грязи или участвует в соревнованиях кто дальше плюнет. Мне это не нужно. Но если он хочет, то пожалуйста, может приехать в мой офис без камер и публики. Я дам ему подзатыльник, нет проблем. Правда, вероятно он снова напишет заявление в полицию как было раньше. Но еще раз: зачем цитировать этого нездорового человека, который несет всякую чушь. Мне это непонятно", — сказал Жорин «СЭ».

Ранее Никита Джигурда подавал в суд на адвоката Жорина. После их стычки у шоумена диагностировали инсульт. Причиной конфликта стала ревность: Джигурда подозревал, что у его супруги отношения с адвокатом.