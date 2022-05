Дариуш: «UFC хотят организовать наш бой с Махачевым в июле, но я не буду готов»

4-й номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (21-4) сообщил, что сотрудники UFC связывались с ним, попросив провести бой с россиянином Исламом Махачевым (22-1) в июле. Однако Дариуш сообщил, что будет готов вернуться в клетку только в начале осени.

«На прошлой неделе UFC связались со мной по поводу боя с Исламом Махачевым, — сказал Дариуш в подкасте The Fighter vs. The Writer. — Они хотят организовать наш бой в июле. Я сказал им, что к июлю я готов не буду и попросил их организовать этот поединок в сентябре. Однако я не думаю, что Ислам будет сидеть без боев так долго».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дариуш идет на серии из 7 побед. В последнем бою он одолел Тони Фергюсона (25-6) единогласным решением судей 15 май 2021 года на UFC 262.