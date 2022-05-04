Россиянка Виктория Дудакова выступит на Dana White's Contender Series

Уроженка Волгограда, 23-летняя Виктория Дудакова (5-0) попытает свои силы в Претендентской серии Даны Уайта, которая нацелена на поиск новых талантов по всему миру. Дудакова проведет поединок против 26-летней бразильянки Марии Силвы (8-0) 30 августа. Об этом сообщила Дудакова в соцсетях.

Дудакова является чемпионкой Европы по ММА и обладательницей пояса GRAND PRIX, который она завоевала 15 ноября на международном турнире OPEN FC & BFC в Минске. Силва в последнем бою одолела полячку Эвелину Возняк (6-1) сабмишном в третьем раунде 10 марта на Ares FC 4 в Париже, Франция.