Дана Уайт рассказал, почему в UFC бойцам платят меньше, чем в боксе

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что боксеры не заслуживают тех денег, которые они получают. Также он подчеркнул, что боксерская бизнес-стратегия не подойдет для управления такой лигой, как UFC, в активе которых около 750 бойцов.

«Я ни разу не видел человека, который сказал бы: «Я зарабатываю много денег. Я не готов получать больше», — сказал Уайт в подкасте The Pivot Podcast. — Все хотят больше денег. Одна из самых больших проблем бокса заключается в том, что этим гребаным парням каждый раз переплачивают. В индустрии бокса организаторы хотят получить от зрителей как можно больше денег, а потом свалить на три года.

Нельзя построить на этой бизнес-стратегии такую лигу, как UFC. Ты не сможешь с такой точкой зрения содержать 750 бойцов на контракте, которые вынуждены заботиться о своих семьях. Здесь это так не работает. Что сделали мы? Мы построили бизнес-модель, в которой, если ты чемпион, ты получаешь процент от продаж платных трансляций. Если ты красавчик, который возглавляет турнир и привлекает большое внимание зрителей, мы готовы отстегивать процент и тебе. Ты ешь то, что ты убиваешь.

На деле многие недовольные бойцы говорят: «Я хочу получать 30 млн долларов». Окей, но разве ты их заслужил? Я тоже хочу получать 30 млн долларов. Мы все хотим получать 30 млн долларов. Но этим парням наплевать на твои аргументы, потому что они считают себя звездами, которым на всех наплевать, включая босса и его бизнес.

Я всегда говорю: Если тебе не нравится то, что я делаю, то начни свой бизнес и плати бойцам столько, сколько тебе захочется. За 20 лет мы построили одну из самых успешных спортивных лиг всех времен. Люди видят, как быстро развивается этот спорт и готовы инвестировать в нас. Я не буду держать людей, которые хотят высасывать из организации деньги и всю ее жизнь".