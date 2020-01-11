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Дана Уайт вступился за уволенную работницу магазина, которая остановила вора

02:55
Сотрудница магазина электроники остановила вора.
Сотрудница магазина электроники остановила вора.
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Президент UFC Дана Уайт возмущен увольнением сотрудницы магазина электроники Саммер Тапаса, которая остановила вора. Девушка силой не позволила мужчине украсть товар, поймав его на выходе из супермаркета. Уайт выложил видео инцидента у себя в Twitter.

— Это Саммер, — написал глава UFC. — Она помешала этому панку совершить кражу в BestBuy на Гавайях. Он была уволена за это. Полечу к ней в эти выходные и подарю билеты на бой Макгрегора и Серроне. ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА НА МЕНЯ! Будь готова к лучшему уик-энду в своей жизни, Саммер.

Бой между ирландцем Конором Макгрегором (21-4) и американцем Дональдом Серроне (36-13) пройдет 18 января в Лас-Вегасе на шоу UFC 246.

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