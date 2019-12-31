Дана Уайт: «Конор хочет победить Серроне, отомстить Хабибу и отнять у Масвидаля титул BMF»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о ближайших планах Конора Макгрегора.

— Конор хочет подраться три раза в 2020 году: победить Серроне, отомстить Хабибу и отнять у Хорхе Масвидаля титул BMF, — приводит слова Уайта ESPN. — Думаю, все знают, какое у меня мнение по поводу боя Конора и Хорхе. Это плохая идея. Но Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает: «Ты думаешь, я не смогу побить Масвидаля?». Я отвечаю, что каждый может побить каждого, но зачем идти на этот бой?

Конор хочет пояс Масвидаля. Эта затея была веселой, так что посмотрим, что будет дальше.

Поверьте мне: Конор готов драться с кем угодно.