«Дана, ты нарушил мужское слово». Макгрегор ответил на обвинения Уайта

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на обвинения президента организации Даны Уайта. Функционер резко высказался о поступке ирландца, который опубликовал в Twitter отрывки их личной переписки.

«Дана, ты нарушил мужское слово, когда начал лгать. Мы же общались с Гэтжи, я был готов провести бой в мае с ним. А ты всем рассказываешь, что я отказываюсь драться. И ты же участвовал в переговорах о бое с Пакиао. Есть же официальные письма», — написал Макгрегор в Twitter.

Code was broke when you lied about me turning down fights mate. I said Justin in May and you went and said I did not want to fight. It's not about Diego. Diego was a filler to get more fights in.

Also you have been involved in Manny talks the legal letters are there.

Stop lying.