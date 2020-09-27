«Грязный поступок». Дана Уайт раскритиковал Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт выказал открытое недовольство поступком экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Функционер резко высказался о поступке ирландца, который опубликовал в Twitter отрывки их личной переписки.

— Это один из самых грязных поступков, который только может быть, — цитирует Уайта MMA Junkie. — К слову, сейчас мы говорили о Диего Санчесе и в переписке речь заходила о нем. Когда ты второй или третий номер рейтинга, вдруг просишь устроить бой с 39-летним соперником не из топ-15 и сделать это главным событием шоу в Лос-Анджелесе. Вы понимаете...

Ранее Конор Макгрегор объявил, что вскоре проведет боксёрский поединок с Мэнни Пакиао.