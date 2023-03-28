Хасбик — о своих интересах: «На машинах ездить, с друзьями отдыхать, в телефоне лазить»
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов в ходе интервью с Майком Тайсоном для его подкаста Hotboxin' поделился своими интересами.
Майк Тайсон: «Чем тебе нравится заниматься?»
Хасбик: «На машинах ездить, с друзьями отдыхать. В телефоне лазить. И все».
Майк Тайсон: «Какие у тебя машины есть?»
Хасбик: «У меня Escalade. Еще... не знаю. Мне вот эта машина нравится».
Майк Тайсон: «У меня тоже Escalade. Эта машина номер один в Америке и, возможно в мире. Тебе нравятся Астон Мартин, Феррари?»
Хасбик: «Нет».
Переводчик: «Он подумывает о том, чтобы купить такую».
У Хасбуллы уже более 7 млн подписчиков в соцсетях, некоторое время назад блогер заключил контракт с UFC, по условиям которого промоушен будет выпускать его именную экипировку и отчислять ему процент.