Хасбик рассказал Майку Тайсону о своих интересах

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов в ходе интервью с Майком Тайсоном для его подкаста Hotboxin' поделился своими интересами.

Майк Тайсон: «Чем тебе нравится заниматься?»

Хасбик: «На машинах ездить, с друзьями отдыхать. В телефоне лазить. И все».

Майк Тайсон: «Какие у тебя машины есть?»

Хасбик: «У меня Escalade. Еще... не знаю. Мне вот эта машина нравится».

Майк Тайсон: «У меня тоже Escalade. Эта машина номер один в Америке и, возможно в мире. Тебе нравятся Астон Мартин, Феррари?»

Хасбик: «Нет».

Переводчик: «Он подумывает о том, чтобы купить такую».

У Хасбуллы уже более 7 млн подписчиков в соцсетях, некоторое время назад блогер заключил контракт с UFC, по условиям которого промоушен будет выпускать его именную экипировку и отчислять ему процент.