Марвин Веттори уверен, что победит Адесанью в трилогии

29-летний боец UFC Марвин Веттори (19-6) считает, что в трилогии с экс-чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей (23-2) сможет навязать свою игру.

«Возможно, я получу Адесанью после его боя с Перейрой, — сказал итальянец Inside Fighting. — Я буду улучшать свою борьбу. Я точно буду использовать борьбу, потому что я стал еще сильнее с момента нашей последней встречи. Если честно, я буду очень в себе уверен, если выйду на третий бой с Адесаньей».

Алекс Перейра (7-1) и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.