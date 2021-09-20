UFC поздравил Хабиба Нурмагомедова с 33-летием

Промоушен UFC поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с 33-летием.

«Присоединяйтесь к нам и поздравьте Хабиба Нурмагомедова с днем рождения!» — говорится в публикации в официальном Instagram UFC.

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.