UFC поздравил Хабиба Нурмагомедова с 33-летием
16:48
Промоушен UFC поздравил российского бойца Хабиба Нурмагомедова с 33-летием.
«Присоединяйтесь к нам и поздравьте Хабиба Нурмагомедова с днем рождения!» — говорится в публикации в официальном Instagram UFC.
Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.
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