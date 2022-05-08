Чендлер и Фиальо получили бонусы за выступление вечера по итогам UFC 274

Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC 274.

Как сообщает пресс-служба промоушена, денежное вознаграждение за лучшее выступление вечера досталось американцу Майклу Чендлеру, который победил нокаутом своего соотечественника Тони Фергюсона, а также португальцу Андре Фиальо, победившему камерунца Кэмерона Ванкэмпа техническим нокаутом.

Бонусы за лучший бой вечера достались американцам Брэндону Ройвалу и Мэтту Шнеллу. Ройвал одолел Мнелла удушающим приемом в первом раунде.

В главном поединке турнира бразилец Чарльз Оливейра победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом в первом раунде.