Чемпионка UFC Шевченко: «Оружие однозначно нужно легализовать»

Чемпиона UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко в интервью «СЭ» выразила мнение, что хранение и ношение огнестрельного оружия следует легализовать. Шевченко тренируется в США, где конституция гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. В России же это запрещено без наличия лицензии, которая выдается в органах внутренних дел.

— Мы вчера с вами беседовали, сложилось впечатление, что вы скорее за то, чтобы легализовать оружие в тех странах, где оно не легализовано. Россия в их числе. Действительно ли вы за это, и если за, то почему?

— Я считаю, что это правильно, потому что это часть культуры, истории. Возможность соприкасаться с культурой оружия должна быть у каждого человека, вне зависимости, военный это или нет. Человеку не обязательно идти в армию, чтобы пострелять где-нибудь в тире. К тому же, оружие — это прекрасный спорт, практическая стрельба учит... Само обращение с оружием учит дисциплине: как правильно обращаться, как правильно хранить, направлять. Все это воплощено в оружии. Я считаю, что оружие однозначно должно быть легальным.

— Ваше любимое оружие?

— Честно говоря, его много. Одно из любимых — «Глок 19». Возвращаясь к теме универсализма: в единоборствах это — ММА-боец, а «Глок» — универсальный пистолет, который будет стрелять в воде, будет работать, даже если не чистить его месяцами.

Валентина Шевченко увлекается практической стрельбой и занимала третьи места на чемпионатах Перу 2013 и 2014 годов (соревновалась с мужчинами).

(Илья Андреев)

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