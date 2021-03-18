«В реванше не забудь взять в октагон свои яйца». Ян резко ответил Стерлингу в соцсетях

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг устроил перепалку в Twitter с экс-чемпионом Петром Яном.

«Эй, ты и твоя команда еще не выучили правила?», — написал Стерлинг.

«Скажи спасибо, трусливая сучка», — ответил Ян.

«Спасибо, что ты грязный придурок. Я предпочитаю думать головой», — продолжил чемпион.

«Продолжай строить из себя жертву. Самый нежный боец в UFC», — написал россиянин.

«Строить жертву? Бро, не может быть, что ты настолько тупой. Я могу выбить все дерьмо из такого труса, как ты, грязный ублюдок», — ответил Стерлинг.

«В реванше не забудь взять в октагон свои яйца», — написал Ян.

7 марта 31-летний Стерлинг стал чемпионом UFC, выиграв пояс у 28-летнего Петра Яна дисквалификацией. Россиянин в 4-м раунде нанес запрещенный удар коленом в голову.