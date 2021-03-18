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Магомед Исмаилов: «В первом бою с Минеевым мне было хреново»

06:40
Магомед Исмаилов. Фото &quot;СЭ&quot;
Магомед Исмаилов. Фото &quot;СЭ&quot;
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов заявил в интервью «СЭ», что не считает Владимира Минеева своим самым опасным соперником в карьере.

Поединок между ними запланирован на сентябрь этого года на турнире Fight Nights. В октябре 2018 года их бой закончился вничью.

— Считаете ли Минеева самым серьезным соперником в карьере?

— Нет.

— А кого тогда?

— Шлеменко, Фролов...

— Из тех, с кем дрались.

— Фролов, Штырков. Вячеслав Василевский не был должным образом готов к бою со мной, поэтому и он тоже опасный соперник. Но сейчас он уже в нашей команде, по этой причине реванш с ним исключен. Еще Емельяненко. У меня гораздо опаснее оппозиция была, чем Минеев. С Минеевым мы просто увидели, как мне было плохо. Без подробностей, но мне было хреново.

(Илья Андреев)

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