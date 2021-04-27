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Бывший чемпион UFC Вайдман показал рентгеновские снимки сломанной пополам ноги

15:31
Бывший чемпион UFC Вайдман показал рентгеновские снимки сломанной пополам ноги. Фото USA Today Sports
Бывший чемпион UFC Вайдман показал рентгеновские снимки сломанной пополам ноги. Фото USA Today Sports
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман поделился в Instagram рентгеновскими снимками сломанной ноги и сообщил, что его сегодня выпишут из больницы в Джексонвилле.

«Как ваши дела, ребята? Меня сегодня выписывают из больницы в Джексонвилле. Мне не терпится вернуться домой, лечь в свою постель и продолжить восстанавливаться. Хотел бы поблагодарить докторов за проделанную работу», — сообщил Вайдман.

Публикация от Chris Weidman (@chrisweidman)

В минувшие выходные на турнире UFC 261 в Джексонвилле 36-летний Вайдман встретился с Юрайей Холлом. На 17-й секунде первого раунда Вайдман нанес правый лоу-кик, попал в блок, и его нога, буквально, сломалась пополам.

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