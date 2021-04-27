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Шлеменко дал прогноз на бой Василевского и Андраде

16:02
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Российский боец MMA Александр Шлеменко дал прогноз на бой Вячеслава Василевского против Вискарди Андраде. Поединок пройдет на турнире RCC 9, который состоится 3 мая в Екатеринбурге.

«Я дрался с обоими и могу сказать, что этот поединок будет конкурентным и, однозначно, интересным. Я бы дал 50 на 50. Все будет зависеть от подготовки Андраде к этому бою, насколько он хорошо себя чувствует, — заявил Шлеменко в интервью пресс-службе RCC. — Я думаю, что Слава сейчас тренируется. Его последний бой показал, что он в хорошей форме. Но все зависит от того, насколько будет хорош Андраде».

В активе 32-летнего средневеса Василевского 34 победы при восьми поражениях. На счету 37-летнего Андраде 22 победы и восемь поражений.

Свое последнее поражение Андраде потерпел в мае 2019 года, когда в Челябинске проиграл Шлеменко.

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