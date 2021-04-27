Усман заработал полтора миллиона долларов за бой с Масвидалем

Стали известны гонорары Камара Усмана и Хорхе Масвидаля за бой, который прошел в минувшие выходные в главном событии UFC 261 в Джексонвилле, информирует talksport.com.

Усман заработал в общей сложности 1,5 миллиона долларов (750 тысяч — за сам бой, 640 тысяч — за покупки трансляций (PPV), 60 тысяч — от спонсоров и 50 тысяч — бонус за выступление вечера).

Масвидаль заработал 800 тысяч долларов (500 тысяч — гонорар за сам бой, 260 тысяч — с покупок трансляции и 40 тысяч — от спонсоров).

Напомним, поражение нокаутом Усману стало первым в карьере Масвидаля. Во втором раунде чемпиону удалось нанести сокрушительный правый кросс в подбородок претендента.

Добавим, что действующая чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко заработала за бой с Джессикой Андраде 430 тысяч долларов (300 тысяч — гонорар, 100 тысяч — бонус за победу, 30 тысяч — от спонсоров). Поединок завершился техническим нокаутом в пользу Шевченко во втором раунде.