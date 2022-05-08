Хабиб прокомментировал поражение Тони Фергюсона

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) дал совет молодым бойцам не строить долгосрочные планы в профессиональной карьере, комментируя поражение Тони Фергюсона (25-7) на UFC 274.

«У каждой вещи есть место и время, если ты имеешь понимания в этом, то тебе повезло, но если ты думаешь что ты будешь долго в этой игре, то ты доиграешься, и самое тяжелое когда твои принципы вредят твоему здоровью, — написал Нурмагомедов в соцсетях. — Молодым бойцам нужно знать, чтоб не строили долгосрочные планы связанные с проф карьерой, все меняется в один день. Всегда нужно знать чем вы будете заниматься после карьеры (послание узкому кругу, не всем понять)».

Фергюсон упал в глубокий нокаут, когда Майкл Чендлер (23-7) во втором раунде выбросил выверенный фронт-кик. Это поражение стало для Фергюсона четвертым подряд. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.