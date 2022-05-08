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Сегодня, 15:41

Конор Макгрегор пошутил над выражением лица Фергюсона после фронт-кика Чендлера

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Тони Фергюсон.
Фото Twitter Конора Макгрегора

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор пошутил над выражением лица Тони Фергюсона после удара Майкла Чендлера.

«Если бы вы достали это из пакета McDonald's, вы бы обмакнули его в соус и съели, не задумываясь. Без сомнения. Он бы сошел за настоящий куриный наггетс. Это Безумие!», — написал Конор в в Twitter.

Отметим, что в октябре 2021 года Фергюсон назвал Макгрегора «МакНаггетсом».

Сегодня, 8 мая, 36-летний Чендлер нокаутировал 38-летнего Фергюсона фронт-киком во втором раунде на UFC 274.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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