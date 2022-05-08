Конор Макгрегор пошутил над выражением лица Фергюсона после фронт-кика Чендлера

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор пошутил над выражением лица Тони Фергюсона после удара Майкла Чендлера.

«Если бы вы достали это из пакета McDonald's, вы бы обмакнули его в соус и съели, не задумываясь. Без сомнения. Он бы сошел за настоящий куриный наггетс. Это Безумие!», — написал Конор в в Twitter.

Отметим, что в октябре 2021 года Фергюсон назвал Макгрегора «МакНаггетсом».

Сегодня, 8 мая, 36-летний Чендлер нокаутировал 38-летнего Фергюсона фронт-киком во втором раунде на UFC 274.