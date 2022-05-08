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Махачев: «Дана Уайт, дай мне Оливейру и Дариуша. Я побью их за один вечер»

Махачев обратился к главе UFC Уайту с просьбой дать ему бой против Оливейры и Дариуша
Карен Саркисян
Корреспондент
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев (22-1) обратился к главе UFC Дане Уайту с просьбой дать ему бой против Чарльза Оливейры (33-8) и Бенила Дариуша (21-4).

«Дана Уайт, дай мне Оливейру и Дариуша. Я побью их за один вечер», — написал российский боец в Twitter в ответ на сообщение журналиста Аарона Бронстетера: «Уайт сказал, что ему до сих пор нравится идея боя Махачева и Дариуша, но после сегодняшнего выступления Оливейры, он нацелен дать Махачеву бой за титул».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Дана Уайт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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