Генри Сехудо: «Умар Нурмагомедов может побить Петра Яна уже сейчас»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал победу Умара Нурмагомедова над Брайном Келлехером.

«Умар — это будущий чемпион, — сказал Сехудо на подкасте «The Triple C & Schmo Show». — У меня была возможность погрэпплить с ним в АКА, это было еще до того, как я стал чемпионом UFC. И помню, как после работы с ним я подумал: «Парень особенный». У него есть вот это особенное чувство боя.

Причем, спортсмен в нем сильнее бойца, хотя и боец он чертовски невероятный. Думаю, мы говорим сейчас о будущем чемпионе UFC в легчайшем весе. И я говорю это не потому что он брат Хабиба, я говорю это, потому что он реально силен. Он может бить, может бороть, может сабмитить, у него есть бензобак. И он предан делу.

Все эти парни, которые работают с Хабибом, у них всегда будет бензобак. Посмотрите, как взбешен Хабиб был на этого флайвейта... как его... Тагир? Из-за того, что он проиграл. Для Хабиба поражения неприемлемы, поэтому все эти ребята у него пашут. А когда вы всегда пашете, бензобак будет в порядке. Думаю, нас ждет большая волна российских бойцов-победителей. И я считаю, что Умар может побить Петра Яна уже сейчас, его борьба и грэпплинг лучше. Он переведет Яна и изобьет. Ислам говорил, что Умар будет чемпионом через два года, но я считаю, что он станет им быстрее. Дайте ему шанс, дайте ему кого-то из топ-10 или топ-5 уже сейчас. Я уверен, что он легко раздавит уродливую картофельную рожу Петра Яна».

Нурмагомедов задушил Брайана Келлехера в первом раунде поединка на UFC 272. 26-летний оец идет на двух досрочных победах подряд в UFС.