«Хабибу понравилось бы на моей ферме». Брайс Митчелл о сравнении с Нурмагомедовым

Брайс Митчелл признался, что ему льстит сравнение с Хабибом

Американский боец UFC Брайс Митчелл (15-0) заявил, что ему льстят сравнения фанатов с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Это большая честь для меня, — сказал Митчелл в интервью BT Sport. — Я думаю, Хабибу понравилось бы на моей ферме. Мы можем бороться с козами, коровами и дерьмом».

Митчелл единогласным решением судей (30 — 25, 30 — 26, 30 — 27) победил Эдсона Барбозу (22-11) на UFC 272 (6 марта). После боя он сообщил, что половина его гонорара пойдет больным детям из Арканзаса.

(Давид Хачатрян)