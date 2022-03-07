Генри Сехудо: «Это не Ковингтон выиграл, а Масвидаль проиграл»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о победе Колби Ковингтона над Хорхе Масвидалем.

«Здесь даже не Ковингтон выиграл, а Масвидаль проиграл, — сказал Сехудо на подкасте «The Triple C & Schmo Show». — Он мог бы сделать гораздо больше — например, побороться за центр октагона. Нельзя драться у сетки против такого бойца, как Колби Ковингтон. Колби давил, обозначал эти удары в стойке и сразу проходил в ноги. Хорхе не стоило идти в такое количество борцовских позиций, ему нужно было вымерять дистанцию и отбивать Колби ноги, как он это делал в самом начале боя.

Думаю, все эти вещи Масвидаль может легко встроить в свой план, если ему помогут хорошие тренеры. Если бы я работал с Хорхе, я бы попробовал сделать из него более техничного бойца. Поработал с ним над дистанцией, чтобы он не подпускал соперников на расстояние апперкота или хука. Поработал над пониманием кое-каких вещей в борьбе. Чего в борьбе стоит избегать, а от чего конкретно защищаться. С Колби он лез в позиции, которые вымотали его.

Например, он был в позиции, когда он согнут, упирается руками в канвас, а Колби давит своим весом сверху. Из такой позиции не нужно пытаться подняться всеми силами, ты просто отдаешь энергию. Здесь можно даже уйти на спину, сделать что-то еще, чтобы не тратить силы. Хорхе много энергии отдал на силовые позиции в борьбе, перенося вес соперника. Он может прибавить во многих таких маленьких вещах, и мои двери для него открыты. Самое главное — это правильная философия боя. Когда она правильная, все быстро налаживается. Но для этого нужно хорошие тренеры. А так — мои поздравления Колби «Сломанной челюсти» Ковингтону».

5 марта Ковингтон победил Масвидаля единогласным решением на UFC 272 в Лас-Вегасе.