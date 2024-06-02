Царукян обратился к Махачеву: «Не убегай в другую весовую»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) заявил, что он следующий, кто должен драться против действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1).

«Поздравляю, Ислам! Но не убегай в другую весовую. Ты должен защитить титул еще один раз в бою против реального легковеса, и я следующий в очереди», — написал Царукян в соцсети X.

Махачев победил Дастина Порье (30-9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.