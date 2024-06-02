За кадром UFC 302: что сказал Хабиб о Махачеве и «Реале» и что Порье подарил журналистам

На YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка» появился репортаж о турнире UFC 302.

На турнире сегодня, 2 июня, российский боец Ислам Махачев в третий раз защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье удушающим приемом.

Хабиб Нурмагомедов впервые за долгое время был секундантом в поединке бойцов из своей команды.

В зале бои вместе с главой UFC Даной Уайтом смотрел экс-президент США Дональд Трамп, с которым позже пообщался Нурмагомедов.